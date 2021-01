Boris Johnson condena invasão ao Congresso dos EUA: ‘vergonhoso’

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta quarta-feira que são “vergonhosas” as cenas vividas em Washington, após partidários do presidente Donald Trump invadirem o Congresso. A Irlanda, por sua vez, afirmou que o que aconteceu foi uma “agressão deliberada à democracia”.

“Cenas vergonhosas no Congresso americano. Os Estados Unidos são os defensores da democracia em todo o mundo e agora é vital que a transferência do poder seja feita de forma pacífica e ordeira”, afirmou Johnson no Twitter.

O Congresso dos Estados Unidos suspendeu nesta quarta-feira uma sessão destinada a certificar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais, após a invasão do Capitólio por parte de apoiadores de Trump. O plenário foi evacuado e a prefeita de Washington, Muriel Bowser, decretou toque de recolher a partir das 18 horas no horário local.

Os manifestantes invadiram as duas câmaras, Senado e Câmara dos Representantes, bem como a praça à frente do Capitólio. Uma mulher foi baleada dentro do edifício e evacuada em uma maca. Segundo a NBC, a vítima veio a óbito.

“Os Estados Unidos têm, e com razão, muito orgulho de sua democracia e nada pode justificar essas tentativas violentas de inviabilizar a transição legal de poder”, criticou o chanceler britânico, Dominic Raab.

“Cenas chocantes e profundamente tristes em Washington D.C. que devem ser chamadas do que são: uma agressão deliberada à democracia por um presidente que está deixando o cargo e seus apoiadores, que estão tentando reverter uma eleição livre e legítima”, condenou seu homólogo irlandês, Simon Coveney.

“O mundo está de olho em vocês”, acrescentou, pedindo uma “volta à calma”.