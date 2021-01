Veja o momento em que mulher é baleada dentro do Capitólio

Invasores do Congresso dos Estados Unidos registraram o momento em que uma mulher foi baleada durante o violento protesto ocorrido nesta quarta-feira 6.

De acordo com a rede de TV NBC, ela foi levada para um hospital próximo e faleceu logo em seguida. Sua identidade ainda não foi revelada.

O vídeo tem 30 segundos de duração e foi postado no Twitter. As imagens são fortes e registram o momento em que a mulher é baleada no peito.

Outros manifestantes tentar cuidar da mulher, que em seguida é retirada do prédio de maca.

Holy Shit! here is the video of cops shooting and what looks like killing a Trump-supporting woman inside of the capitol #WashingtonDC pic.twitter.com/wVjg7g1mav Continua após a publicidade — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) January 6, 2021

Manifestantes a favor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entraram em confronto com a polícia nesta quarta-feira, 6, dentro do Capitólio.

Eles invadiram o Congresso durante uma sessão para certificar a vitória eleitoral de Joe Biden.

A cerimônia estava sendo presidida pelo vice-presidente, Mike Pence, que teve de ser retirado do local às pressas. A Câmara e o Senado entraram em recesso por tempo indeterminado.