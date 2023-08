Boric deixa gabinete com megafone e se junta a manifestação em Santiago

De improviso, o presidente do Chile, Gabriel Boric, participou na quinta-feira, 10, de um protesto pelo acesso à moradia, em Santiago, capital chilena. Do lado de fora do Palácio de La Moneda, manifestantes criticavam a Lei de Usurpação, que tipifica criminalmente a ocupação ilegal de imóveis, enquanto a proposta era discutida na sede presidencial.

Ao lado da ministra da Mulher, Antonia Orellana, Boric saiu do gabinete presidencial munido de um megafone, apesar da preocupação da escolta com a sua segurança, de acordo com o jornal chileno La Tercera. Sem citar nomes, ele disse que “tem gente que não gosta” de suas conversas diretas com a população, mas que tem “a clareza e a certeza” do seu papel.

“Quando houver erros, faremos as pazes junto com você, porque são as pessoas a quem devemos a nós mesmos”, disse. “Conte comigo como presidente para continuar sempre conversando e enfrentando juntos as dificuldades que temos, porque esse problema (trabalho) não é fácil. Mas não vou dar o braço a torcer para cumprir os desejos e o programa que o povo nos confiou”.

Nas ruas, Boric acrescentou que pretende extrapolar o plano de construção de 260 mil habitações, mesmo com as críticas de que seria “impossível”, e que segue com a promessa de “cumprir os desejos e o programa que o povo confiou”. A presença do presidente chileno foi uma surpresa, inclusive, para sua equipe pessoal, que só teria sido informada de sua saída com poucos minutos de antecedência.

As fugas no roteiro são, no entanto, fonte de críticas dos grupos de oposição ao governo. Com a presença na manifestação desta quinta-feira, outros protestos demandam a presença de Boric, aumentando a seara de problemas para o presidente. Especialistas também questionam a imprevisibilidade, que escancararia uma “tentativa desesperada de Boric de mostrar que o governo está do lado do povo”, disse o cientista político e acadêmico da Universidade de San Sebastián, Kenneth Bunker, ao portal argentino Infobae.

Somando-se aos críticos, o ex-legislador e especialista eleitoral Pepe Auth, em fala ao El Mercurio, defendeu que “o papel de um presidente não é o de agitador social ou de gladiador na luta política, é o de articulador da maioria e líder da nação”, ao passo que o sociólogo e cientista político Alfredo Joignant afirmou em suas redes sociais que a postura de Boric “reduz o poder e o prestígio de uma situação já muito degradada há anos”.

