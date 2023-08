Bombardeio russo deixa sete mortos e mais de 120 feridos na Ucrânia

Um bombardeio russo na cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, deixou sete mortos, entre eles uma criança de 6 anos, e ao menos 129 feridos na manhã deste sábado, 19. Nas redes sociais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy informou que o bombardeio atingiu uma praça, um teatro e uma universidade no centro da cidade. “Um sábado comum que a Rússia transformou em um dia de dor e perda”, escreveu ele.

Segundo o Ministério do Interior da Ucrânia, a população estava a caminho da igreja para celebrar um feriado religioso local quando o ataque aconteceu. O órgão também informou que ao menos 10 dos feridos são crianças e 12 são policiais.

A mídia ucraniana informou que um evento público com fabricantes de drones acontecia no teatro no momento do ataque de misséis. Em entrevista à mídia local, o ministro do Interior, Ihor Klymenko, disse apenas que um evento não especificado estava em andamento no prédio, e que o serviço de segurança interna está investigando.

Os drones tem sido usados ostensivamente por ambos os lados no conflito. Segundo a Agência Reuters, a força aérea de Kiev disse ter derrubado 15 dos 17 drones lançados pela Rússia em um ataque durante a noite de sexta para sábado. O Ministério da Defesa da Rússia, por sua vez, afirma que destruiu um drone ucraniano na região de Belgorod, e bloqueou outro próximo a Moscou. Um terceiro atingiu um aeródromo militar na região de Novgorod, danificando um avião de guerra, mas ninguém ficou ferido.