Bomba da II Guerra explode em detonação ‘não planejada’; Veja vídeo

Uma bomba de 250 quilos da II Guerra Mundial, encontrada em Great Yarmouth, cidade no leste da Inglaterra, explodiu na sexta-feira 10 em uma detonação que as autoridades chamaram de “não planejada”. Segundo a Polícia de Norfolk, condado em que o município se localiza, ninguém ficou ferido.

De acordo com um comunicado de imprensa da cidade, as autoridades encontraram o explosivo na última terça-feira 7, devido a um empreiteiro que fazia a drenagem do rio Yare. Os serviços de emergência foram ativados imediatamente, que convocaram a equipe das Forças Armadas especializadas em descartes de bombas.

Moradores tiveram que deixar a área e todas as estradas foram fechadas. Especialistas começaram a desarmar os explosivos do dispositivo na sexta-feira, mas a bomba detonou, provocando uma grande explosão captada em um vídeo por um drone da polícia.

The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb

— Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023