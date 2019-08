Bolsonaro zomba da esposa de Macron e é acusado de sexismo

A troca de críticas e ofensas entre Jair Bolsonaro e o presidente da França, Emmanuel Macron, motivadas pelos incêndios na Amazônia, respingou também na primeira-dama francesa, Brigitte Macron, de 66 anos. No último sábado 24, o presidente brasileiro respondeu ao comentário de um seguidor que comparou a beleza da esposa de Macron à de Michelle Bolsonaro, que é 29 anos mais jovem.

“Agora entende por que Macron persegue Bolsonaro?”, escreveu o seguidor, na legenda da foto dos casais. “Não humilha cara. Kkkkkkk”, respondeu Bolsonaro, em comentário ainda visível em seu Facebook. A resposta de Bolsonaro repercutiu negativamente pela na imprensa francesa, que acusou o chefe de Estado brasileiro de sexismo.

Dois dias antes, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e postulante à vaga de embaixador nos Estados Unidos, compartilhou um vídeo que chamava Macron de “idiota”. O presidente francês, por sua vez, disse que Bolsonaro mentiu sobre seus compromissos com o meio ambiente.

As relações entre os governos de Brasil e França estão estremecidas desde o início do mês, quando Bolsonaro cancelou, de última hora, um encontro com o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, e publicou um vídeo no Facebook enquanto cortava o cabelo, no mesmo horário em que estava programada a reunião. Na ocasião, Le Drian ironizou a “urgência capilar” do brasileiro.