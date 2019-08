Bolsonaro diz que Israel enviará ajuda para combater incêndios na Amazônia

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo 25, através das redes sociais, que Israel auxiliará o Brasil no combate aos incêndios na Amazônia.

“Em contato telefônico com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, este reconhece os esforços do Brasil no combate aos focos de incêndio na Amazônia. Aceitamos o envio, por parte de Israel, de aeronave com apoio especializado para colaborar conosco nessa operação”, escreveu o chefe de Estado, no Twitter.

– Em contato telefônico com o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu, este reconhece os esforços do Brasil no combate aos focos de incêndio na Amazônia. Aceitamos o envio, por parte de Israel, de aeronave com apoio especializado para colaborar conosco nessa operação. pic.twitter.com/fASU9MEr6r — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 25, 2019

A informação foi divulgada, também através de postagem no microblog, inicialmente pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos filhos do presidente, logo após reunião com o pai, com o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o assessor para assuntos internacionais da presidência, Filipe Martins.

Na sexta-feira, Bolsonaro assinou decreto para autorizar o uso das Forças Armadas no combate aos incêncios na Amazônia, com previsão de atuação de tropas até 24 de setembro. Cerca de 44 mil militares atuam na região e ficarão disponibilizados.

(Com EFE)