Bolívia registra primeiros casos de coronavírus; mais 22 morrem na China

A Bolívia registrou seus dois primeiros casos de coronavírus, confirmou nesta terça-feira, 10, o ministro da Saúde do país, Aníbal Cruz. Assim, a América do Sul soma agora oito países com pessoas infectadas.

“São duas mulheres, de 60 e 64 anos, respectivamente, que estiveram na Itália, país que na atualidade apresenta transmissão do coronavírus COVID-19”, declarou Cruz em entrevista coletiva.

Uma mulher mora em Oruro (sudoeste) e a outra, em Santa Cruz (leste). As duas estão sob os protocolos médicos recomendados para estes casos, assinalou Cruz.

Mortes na China

A Comissão Nacional de Saúde da China comunicou nesta quarta-feira, 11 (noite de terça no Brasil) 22 óbitos pelo coronavírus nas últimas 24 horas, com apenas 24 novos casos de infecção no país.

Desta forma, o número de pacientes mortos no país chega a 3.158, de um total de 4 mil vítimas em todo o planeta. Dos 24 novos casos de infecção, 13 são na província de Hubei, foco inicial da epidemia e 10 são de chineses que vieram do exterior.

Na terça-feira, foram registrados 19 novos casos na China, o menor número desde o início da epidemia, em janeiro. A China soma agora 80.778 infectados e o mundo, 117 mil.

(com AFP)