Bill Gates diz que pode sair da lista dos mais ricos do mundo em breve

O bilionário Bill Gates disse que deve desocupar sua posição de quarto homem mais rico do mundo ao se comprometer a doar parte de seu patrimônio.

O cofundador da Microsoft anunciou na quarta-feira, 13, em seu perfil no Twitter, a transferência de US$ 20 bilhões (R$ 1 trilhão) para a Fundação Bill & Melinda Gates, o fundo de caridade que ele criou com sua ex-esposa em 2000.

“À medida que olho para o futuro, pretendo dar praticamente toda a minha riqueza à fundação”, escreveu o bilionário, acrescentando que, após a doação, iria “descer e eventualmente sair da lista das pessoas mais ricas do mundo”.

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people.

— Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022