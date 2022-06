O seleto clube dos (ainda) mais ricos entre os bilionários do mundo

Pelo terceiro ano consecutivo, a população de bilionários no mundo vem crescendo. Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 29, pela Wealth-X, aponta para o aumento de 3,3% no número de pessoas com a cifra de 9 zeros. Em números absolutos são 3.311 indivíduos, até o final de 2021.Dentre o grupo dos super ricos, há um grupo ainda mais seleto. 192 pessoas, equivalente a 6% da população dos bilionários do mundo, detêm fortunas acima dos 10 bilhões de reais.

Na prática, a riqueza combinada desse grupo, de 4,8 trilhões de dólares, representou 41% da riqueza total dos bilionários, quase o valor de mercado anual da economia japonesa (5 trilhões de dólares) a terceira maior do mundo, segundo o relatório. O PIB brasileiro foi de 1,6 trilhão de dólares em 2021. O total da fortuna dos bilionários é de 11,8 trilhões de dólares, um aumenro de 17,8% no ano.

Na análise mais restrita, cerca de 17% da riqueza total dos bilionários estava nas mãos do 20 “super-bilionários” com patrimônio líquido superior a 50 bilhões de dólares. Essa lista inclui o magnata da Amazon, Jeff Bezos, com patrimônio líquido de 142,2 bilhões dólares; bem como Elon Musk, de gigantes como SpaceX, Tesla (e agora Twitter), com patrimônio líquido estimado em 234,5 bilhões de dólares.

Segundo o censo dos bilionários, mais da metade dos afortunados concentram uma riqueza entre 1 bilhão e 2 bilhões de dólares. O relatório destaca uma “forte recuperação” nos lucros corporativos e em atividades de IPO (oferta pública inicial), como alguns dos principais impulsionadores desse crescimento.

O relatório Billionaire Census 2022, da Wealth-X, também destaca as 10 principais indústrias primárias, onde a população de super ricos concentra a maior parte de seus esforços. No top 5, o setor de banco e finanças concentrou 20.4% do total de bilionários, enquanto o setor industrial 9,4% e tecnologia 6,9%. Esse último setor, tem os bilionários mais jovens, self-made e uma maioria do sexo masculino. Além disso, uma parcela significativamente maior de bilionários techs está nos níveis mais altos de riqueza (acima de 10 bilhões e/ou 50 bilhões de doláres).

Brasil

A população bilionária da América Latina e Caribe, na análise por região, teve uma pequena queda para 146 indivíduos. Na avaliação por país, o desempenho foi misto, incluindo ganhos significativos para o México e baixas para o Brasil, com 52 bilionários, queda 1,9%. Os 15 principais países, na lista, abrigam pouco mais de três quartos da população global de bilionários e 81% da riqueza total. O Brasil está na 13ª posição.