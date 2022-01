Biden vê ‘clara possibilidade’ de Rússia invadir Ucrânia em fevereiro

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acredita existir uma “clara possibilidade” de a Rússia invadir a Ucrânia em fevereiro e compartilhou essa visão com o mandatário ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante uma ligação por telefone na quinta-feira 27. A fala foi prontamente respondida pelo ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, que destacou que Moscou não quer iniciar uma guerra com Kiev.

“O presidente Biden disse que há uma clara possibilidade de os russos invadirem a Ucrânia em fevereiro”, escreveu no Twitter a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Emily Horne.

This is not true. President Biden said that there is a distinct possibility that the Russians could invade Ukraine in February. He has previously said this publicly & we have been warning about this for months. Reports of anything more or different than that are completely false. https://t.co/chkFOhwWHn

— Emily Horne (@emilyhorne46) January 27, 2022