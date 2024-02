Biden troca nomes e volta a confundir políticos com ex-líderes mortos

Pela segunda vez em menos de uma semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confundiu autoridades políticas durante discurso. Nesta quinta-feira, 8, numa recepção em Nova York para arrecadar fundos para sua campanha eleitoral, o democrata de 81 anos afirmou ter conversado com o ex-chanceler alemão, Helmut Kohl, que morreu em 2017, ao invés de Angela Merkel, que está vivíssima, durante uma reunião do G7 em 2021.

A confusão ocorreu durante uma fala do chefe da Casa Branca a respeito do ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, quando os apoiadores do ex-presidente americano Donald Trump invadiram e vandalizaram a sede do Congresso em Washington D.C. para tentar impedir a certificação da vitória do democrata nas eleições de 2020.

“Quando fui eleito presidente, fui a uma reunião do G7 com os sete chefes de estado da Europa e do Reino Unido”, disse Biden. “Então Helmut Kohl, da Alemanha, olhou para mim e disse: ‘O que você diria, Senhor Presidente, se você pegasse o London Times amanhã de manhã e soubesse que mil pessoas arrombaram as portas do Parlamento Britânico e mataram algumas [pessoas] no caminho?’”.

Macron ou Mitterrand?

No início da semana, Biden cometeu uma gafe semelhante em outro evento de campanha, em Las Vegas, e contava mais uma anedota sobre uma reunião com os líderes do G7 em junho de 2021. Lá, confundiu o ex-presidente francês François Mitterrand, que morreu em 1996, com o atual chefe do executivo, Emmanuel Macron.

Biden disse que afirmou em reunião com o presidente da França que os Estados Unidos “estavam de volta”, referindo-se primeiro ao “Mitterrand da Alemanha” – e corrigindo-se parcialmente, acertando só o país.

“Mitterrand, da Alemanha – quero dizer, da França – olhou para mim e disse: ‘Sabe, o que… por que… há quanto tempo você volta?”, comentou Biden.

As autoridades, que nos anos 1990 já eram seniores no meio político, se conheceram em 1988 em uma reunião da Comissão de Assuntos Europeus, sete anos depois de Mitterrand ter se tornado presidente. Ele ocupou o cargo até 1995 e morreu um ano depois, aos 79 anos.