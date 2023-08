Beijo em jogadora da Copa do Mundo renova debate sobre assédio na Espanha

O chefe da federação de futebol da Espanha, Luis Rubiales, sofreu uma enxurrada de críticas nesta segunda-feira, 21, por beijar a camisa 10 da seleção, Jennifer Hermoso, na boca após a vitória do time na Copa do Mundo feminina no domingo 20. O incidente gerou indignação, e muitos o rotularam como inapropriado, chegando até a pedir a renúncia de Rubiales.

O beijo ocorreu durante a cerimônia após a final em Sydney, na Austrália, quando as jogadoras da Espanha se alinharam para receber suas medalhas de ouro. Imagens mostraram o momento em que Hermoso e Rubiales se abraçaram e o chefe da federação colocou as duas mãos na cabeça da jogadora e a puxou para um beijo.

No palco, ao lado da rainha Letizia da Espanha e do presidente da FIFA, Gianni Infantino, o chefe da federação também foi filmado comemorando com um gesto tocando seus órgãos genitais.

🇪🇸 | ESCÁNDALO EN ESPAÑA: Piden la dimisión del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, tras su beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso y el gesto tocándose sus genitales en el palco junto a la Reina, la Infanta y el presidente de la FIFA, pic.twitter.com/kI5Ny9A752 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 21, 2023

+ Espanha: partidos iniciam negociações para reverter impasse no Parlamento

Em um vídeo ao vivo no Instagram, quando as jogadoras comemoravam, Hermoso afirmou que não gostou do beijo e não soube como reagir no momento. Porém, mais tarde, a jogadora pareceu mudar de opinião e fez um comunicado informando que o beijo “foi um gesto mútuo totalmente espontâneo por causa da imensa alegria de ganhar uma Copa do Mundo”.

“O presidente e eu temos uma ótima relação, o comportamento dele com todas nós tem sido marcante e foi um gesto natural de carinho e gratidão”, disse Hermoso no comunicado.

Rubiales também foi rápido em defender suas ações, dizendo à uma rádio espanhola que “há idiotas por toda parte. Quando duas pessoas têm uma pequena demonstração de afeto, não podemos dar atenção à idiotice”.

Continua após a publicidade

Imagens também capturaram seus abraços e beijos em outras jogadoras, mas Hermoso foi a única beijada na boca.

Políticos espanhóis se manifestaram cobrando a renúncia de Rubiales pelo ato impróprio. O ministro dos Esportes e da Cultura, Miquel Iceta, afirmou que ele precisa se explicar e pedir desculpas publicamente.

+ Espanha: coalizão com extrema direita não obtém maioria esperada nas urnas

“Vivemos um momento de igualdade, direitos e respeito às mulheres. Todos nós temos que ser especialmente cuidadosos em nossas atitudes e ações. Acho inaceitável beijar uma jogadora na boca para parabenizá-la”, disse Iceta, que teve a fala ecoada pela ministra da Igualdade da Espanha, Irene Montero.

“Não vamos supor que dar um beijo sem consentimento seja algo ‘que acontece’. É uma forma de violência sexual que as mulheres sofrem diariamente”, completou Montero.

Grupos de direitos das mulheres argumentaram que o o incidente foi intrusivo e serviu para destacar avanços sexuais indesejados que mulheres sofrem em todo o mundo. Nas redes sociais, outros disseram que o comportamento inadequado ameaçava ofuscar a conquista das mulheres da Espanha.

Um documento descrevendo o protocolo da Federação Espanhola de Futebol circulou nas redes sociais. A declaração afirma que beijos forçados são “conduta inaceitável com consequências imediatas” e muitos estão cobrando que a FIFA tome medidas disciplinares contra Rubiales. A FIFA não se pronunciou sobre o caso.

O time da Espanha ganhou a Copa do Mundo feminina depois de um período tumultuado entre o time e a federação nacional. Em setembro, 15 jogadoras enviaram um e-mail à federação de futebol da Espanha, levantando preocupações sobre a gestão da seleção nacional, em especial sobre o técnico, Jorge Vilda.

Em seguida, a federação e Rubiales decidiram manter Vilda no cargo, que não convocou 12 dessas 15 jogadoras para a Copa do Mundo.

Continua após a publicidade

Siga