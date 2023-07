Espanha: partidos iniciam negociações para reverter impasse no Parlamento

Em meio a um Parlamento dividido, o conservador Partido Popular (PP) e o governista Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) iniciaram nesta terça-feira, 25, negociações para reverter o impasse provocado pelas eleições espanholas no último domingo, quando ambos os grupos fracassaram em formar maioria parlamentar, adquirida com 176 legisladores. Aliado do ultradireitista Vox, o PP conseguiu 169 assentos, contra os 153 da coalizão de esquerda PSOE-Sumar, que recebeu um número de votos superior ao esperado.

Apesar de brandar uma vitória “indiscutível” no domingo, o líder do Partido Popular e candidato a primeiro-ministro, Alberto Núñez Feijóo, enfrentará obstáculos para captar o número restante de deputados. Pesquisas divulgadas às vésperas da eleição indicavam que PP e Vox, conhecido por pautas anti-imigração e antifeministas, obteriam 140 e 36 assentos, respectivamente, alcançando a maioria parlamentar.

A realidade não atendeu aos desejos de Feijóo: os partidos receberam apenas 136 e 33 cadeiras, número incapaz de formar um novo governo. Para superar o impasse, o candidato da oposição precisaria se aliar a outros pequenos partidos, mas a proximidade à extrema-direita pode frustrar os planos, uma vez que alguns partidos de centro recusam qualquer forma de associação ao ultraconservador Vox.

“Iniciei as negociações levando em conta que os espanhóis decidiram não dar a maioria absoluta a ninguém”, disse Feijóo. “Não seremos reféns de ninguém”.

A União Popular de Navarra (UPN), com um assento, é o único outro partido de centro-direita que pretende apoiar a candidatura de Feijóo. A regionalista Coalizão Canária, que também conta com um parlamentar, governa nas Ilhas Canárias junto com o PP, mas rejeitou publicamente o discurso do Vox.

As pesquisas, além disso, apontavam que o PSOE, partido do primeiro-ministro Pedro Sánchez, receberia 108 lugares. O número seria somado aos 25 a 39 previstos para o Sumar, contabilizando, no máximo, 148 assentos – 28 deputados a menos para atingir a maioria no Parlamento. Com resultados positivos, PSOE ganhou 122 cadeiras, e seu aliado de extrema-esquerda, 31.

Acredita-se que o premiê espanhol empregará uma estratégia similar as das eleições de 2019, quando buscou apoio de partidos separatistas bascos e catalães. O partido separatista esquerdista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), com sete assentos, e o radical Juntos pela Catalunha (Junts), também com sete, seriam caminhos para solucionar a sinuca eleitoral. O Junts, contudo, não apoia o atual governo há quatro anos.

O futuro de Sánchez pode estar, então, na mão do ex-presidente do governo regional catalão e líder do Junts, Carles Puigdemont, em exílio autoimposto na Bélgica desde 2017, quando liderou uma tentativa separatista da Catalunha. O secretário-geral do partido, Jordi Turull, está entre os nove líderes separatistas catalães perdoados pelo primeiro-ministro espanhol em 2021, enquanto Puigdemont ainda aguarda julgamento.

O fracasso nos acordos de ambos os blocos levaria a uma segunda eleição, prevista para a época do Natal, de acordo com a Eurointelligence.

