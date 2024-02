Colisão de barco com ponte na China deixa cinco mortos

Cinco pessoas morreram nesta quinta-feira, 22, após um barco colidir com uma ponte no circuito do Delta do Rio das Pérolas, na China. O navio partiu da cidade de Foshan em direção a um distrito ao sul de Guangzhou. Às 5h30 (18h50 de quarta-feira em Brasília), chocou-se com a ponte Lixinsha na hidrovia de Hongqili, destruindo parte da passarela, anunciou a Administração de Segurança Marítima de Guangzhou.

Com a batida abrupta, quatro veículos e uma moto que passavam pela ponte despencaram. Um ônibus, que não transportava passageiros, e um carro mergulharam na água, enquanto os outros três caíram no barco. Entre as vítimas estão o motorista do ônibus, um motociclista e três pessoas que estavam em uma van. Mais de 100 socorristas, incluindo seis mergulhadores, e cerca de 15 embarcações de emergência atuaram no resgate.

“Duas pessoas foram tratadas no hospital e seus sinais vitais estão agora estáveis; um tripulante do navio envolvido no acidente sofreu ferimentos leves”, acrescentou a Administração da cidade de Guangzhou, um dos centros comerciais e de transporte marítimo mais movimentados do país.

Sem causa determinada

O governo local informou que as causas do acidente permanecem desconhecidas, mas abriu uma investigação sobre o caso. No momento, navios e veículos que utilizam a rota são instruídos a fazer desvios, ao passo que moradores de áreas próximas à colisão foram retirados de suas casas. Segundo o jornal chinês Global Times, o proprietário do navio foi detido.

Ao contrário do que foi dito pelas autoridades, a emissora chinesa CCTV alega que o acidente foi provocado por ações inadequadas da tripulação, com base em uma coletiva de imprensa dos responsáveis pela Ponte Lixinsha. A passarela é a principal rota utilizada pelos residentes da Ilha de Sanmin, que agora contam com uma balsa disponível para o transporte entre as cidades de Zhongshan e Shenzhen.

Em 2022, a ponte iniciou uma obra de manutenção por questões de segurança, de acordo com a CCTV. Ela, contudo, foi repetidamente adiada. O relatório da Administração de Segurança Marítima de Guangzhou afirmou que a reconstrução será finalizada até o final de agosto, citando o Departamento de Transportes da região.