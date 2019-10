Barcelona é tomada por cenas de guerrilha durante protestos catalães

Milhares de catalães saíram nesta sexta-feira, 18, para o quinto dia de protestos contra a prisão de líderes separatistas. Além de bloqueios de estradas e passeatas, o ato também inclui uma greve geral. Cerca de 525 mil pessoas participaram da principal manifestação, no centro de Barcelona, e os confrontos com a polícia aumentaram.

As cenas de guerrilha urbana se intensificaram em relação aos confrontos na segunda-feira, durante o bloqueio do aeroporto por cerca de 10 mil pessoas. Na sexta-feira, manifestantes mascarados atiraram pedras e latas contra policiais e atearam fogo a grandes latas de lixo. Vans policiais tentaram, sem sucesso, empurrar o grupo de volta para as calçadas.

1. Greve geral na Catalunha zoom_out_map 1 /8 Quinto dia de protestos e o primeiro de greve geral na Catalunha após condenação de líderes independentistas - 18/10/2019 (Emilio Morenatti/AP)

2. Greve geral na Catalunha zoom_out_map 2 /8 Cerca de 525 pessoas participaram da manifestação principal do dia, no centro de Barcelona - 18/10/2019 (Manu Fernandez/AP)

3. Greve geral na Catalunha zoom_out_map 3 /8 Manifestantes construíram, e depois atearam fogo, a uma barricada de latas de lixo para bloquear uma das principais vias de Barcelona - 18/10/2019 (Manu Fernandez/AP)

4. Greve geral na Catalunha zoom_out_map 4 /8 A polícia utilizou bombas de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes - 18/10/2019 (Albert Gea/Reuters)

5. Greve geral na Catalunha zoom_out_map 5 /8 Bombeiros foram acionados para controlar o fogo nas ruas de Barcelona durante os protestos. Na quinta-feira 17, 42 pessoas ficaram feridas - 18/10/2019 (Manu Fernandez/AP)

6. Greve Geral na Catalunha zoom_out_map 6 /8 Durante os protestos da greve geral, um manifestante catalão usa mais uma lata de lixo para alimentar o fogo - 18/10/2019 (Rafael Marchante/Reuters)

7. Greve geral na Catalunha zoom_out_map 7 /8 A condenação de nove líderes separatistas catalães gerou protestos que estão abalando a Espanha há cinco dias - 18/10/2019 (Joan Mateu/AP)

8. Greve geral na Catalunha zoom_out_map 8/8 Manifestante hasteia a "Estrelada", bandeira que simboliza a independência da Catalunha, no final do quinto dia de protestos na Espanha - 18/10/2019 (Joan Mateu/AP)

Mais de 110 pessoas foram presas desde o início da semana, segundo a polícia. Só na quinta-feira 17, um total de 42 pessoas ficaram feridas na região, incluindo 36 em Barcelona. A violência marca um ponto de virada para o movimento separatista, que sempre se gabou de ser pacífico.

Na segunda-feira 14, o Tribunal Supremo da Espanha condenou nove políticos que ajudaram a organizar em 2017 um referendo para a independência da Catalunha, considerado ilegal. As sentenças chegam a 13 anos de prisão. Desde então, as ruas foram tomadas por independentistas.

A greve de sexta-feira foi convocada pelos sindicatos minoritários independentistas Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa da Catalunha (IAC), com adesão de setores públicos, do comércio e, principalmente, de universidades. A Confederação Espanhola de Transporte de Mercadorias (CETM) calcula em 25 milhões de euros (R$ 115 milhões) o prejuízo diário por causa da série de bloqueios em rodovias catalãs durante a semana.

Na sexta-feira, a Basílica da Sagrada Família fechou suas portas em razão dos protestos, enquanto a Ópera do Liceu cancelou sua programação e a maioria dos estandes do mercado Boqueria, muito famoso entre os turistas, permaneceram fechados. Também foi adiada a partida de 26 de outubro entre o FC Barcelona e o Real Madrid. Os clubes terão que fixar uma nova data para o clássico.