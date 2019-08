Avião faz pouso de emergência em avenida nos EUA

Um pequeno avião com problemas técnicos fez um pouso de emergência no meio de uma rodovia próxima a Seattle, nos Estados Unidos, durante o horário do rush na manhã desta quinta-feira 1.

O soldado Clint Thompson estava dirigindo pela Pacific Avenue South, também conhecida como State Route 7, quando viu a aeronave descendo e se aproximando da pista.

Ao perceber que o avião ia realmente pousar, Thompson acionou as luzes de emergência do seu carro para tentar bloquear o tráfego da rodovia. A câmera do automóvel do soldado registrou o pouso.

Trooper Thompson’s dash cam video capturing this morning’s events! Great job by the pilot and trooper! pic.twitter.com/7X0uWYJ9fc — Trooper Johnna Batiste (@wspd1pio) August 1, 2019

Thompson afirmou à emissora local KOMO-TV que, a princípio, pensou que se tratava de um “avião de controle remoto”. “A medida que se aproximava, ficava cada vez maior e maior”, disse.

O avião aterrissou um pouco depois das 8h da manhã na avenida e parou em um cruzamento, por onde passava um grande movimento de carros.

O monomotor, modelo prop KR2, precisou fazer o pouso de emergência por causa de uma falha no sistema de combustível, de acordo com Johnna Batiste, porta-voz da Patrulha Estadual de Washington.

“Foi uma loucura”, afirmou Stu Dewitt, que testemunhou o pouso, à KOMO-TV. “Poderia ter sido muito ruim. Esta hora da manhã, esta avenida é muito, muito movimentada”, completou.