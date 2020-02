Avião faz pouso de emergência com sucesso em aeroporto de Madri

Um avião canadense, com mais de 125 pessoas a bordo, conseguiu fazer um pouso de emergência no aeroporto internacional de Madri, na Espanha, horas depois de o tráfego aéreo ter sido interrompido por causa da drones. A aterrissagem nesta segunda-feira, 3, foi complicada porque o trem de pouso da aeronave havia se rompido, mas foi bem sucedida. Nenhum dos 150 passageiros se feriu.

Com destino a Toronto, no Canadá, o voo AC837 da empresa Air Canada reportou “problemas técnicos” logo após decolar do aeroporto internacional de Barajas, em Madri, às 15h (11h, em Brasília). De acordo com o portal canadense Global News, as autoridades espanholas alertaram o piloto de que parte do equipamento de pouso da aeronave, um Boeing 767-300, havia caído.

“Um pneu teria se rompido durante a decolagem. A aeronave optou por retornar a Madri e atualmente está circulando (o espaço aéreo)”, informou a Air Canada. O avião, que requisitou pouso de emergência 30 minutos após sua decolagem, se manteve pelo menos 3 horas nessa situação, de acordo com o Global News.

Pela manhã, o aeroporto fora fechado por uma hora depois de um drone ter invadido a área da pista de pouso e decolagem. Mais de 20 aviões que aterrissariam em Madri foram desviados para outros aeroportos.