Avalanches causam morte de 10 pessoas na Áustria e na Suíça

Uma onda de avalanches causou a morte de dez pessoas na Áustria e na Suíça entre a última sexta-feira, 3, e este domingo, 5. As regiões atingidas estão com alto fluxo de esquiadores na neve e foram atingidas por fortes ventos e nevascas ao longo deste fim de semana. De acordo com a Agência de Notícias da Áustria (APA), apenas neste sábado, 4, 30 relatórios de avalanche foram recebidos pelo centro de controle de Tirol, na porção oeste do país.

No território austríaco, foram contabilizados oito óbitos. Um turista chinês morreu na sexta-feira e, no sábado, foram registradas as mortes de um turista alemão de 31 anos e de um jovem de 17 anos.

Neste domingo, os corpos de quatro vítimas que estavam desaparecidas desde sábado foram resgatados: um guia de esqui de 29 anos, um homem de 33 anos, um esquiador de 62 anos e um profissional de 59 anos que fazia o trabalho de limpeza de neve. Ainda neste domingo, um grupo com três esquiadores foi soterrado e um deles não resistiu aos ferimentos.

Dos 30 relatórios de avalanche emitidos no fim de semana, 11 envolviam possíveis episódios com pessoas atingidas. O nível de alerta na região estava em quatro de uma escala que vai até cinco.

Na Suíça, as vítimas fatais foram dois esquiadores – uma mulher de 56 anos e um homem de 52 – atingidos pela neve na manhã deste sábado. A polícia local informou que a operação de resgate dos corpos enfrenta dificuldades pelas más condições climáticas.

Como o período é de alta temporada para a prática de esportes na neve, os dois países têm reforçado que turistas e esquiadores devem respeitar alertas sobre risco de avalanches.