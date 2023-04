Avalanche no Himalaia indiano deixa ao menos 7 mortos

Uma avalache na cordilheira do Himalaia nesta terça-feira, 4, matou ao menos sete turistas, e autoridades temem que ainda possa haver mais pessoas soterradas pela neve. O incidente aconteceu em uma estada que liga Gangtok, capital do estado de Sikkim na Índia, a Nathu La, um ponto turístico perto da fronteira com o Tibete.

Segundo o Exército indiano, ao menos 23 pessoas foram resgatadas com vida. Destas, oito estão em estado grave.

“Estamos fazendo mais uma checagem antes de cancelar a operação de resgate, já que está escurecendo e mais neve começou a cair”, disse o oficial sênior da polícia Tenzing Loden Lepcha à agência de notícias Reuters por telefone.

O policial acrescentou que todas as pessoas desaparecidas já foram reconhecidas, porém, para ter certeza de suas identidades, a equipe está fazendo uma verificação. Além disso, as autoridades também disponibilizaram “um número de linha de ajuda para as famílias.”

Nos últimos dois anos, várias avalanches atingiram o Himalaia indiano, deixando pelo menos 120 pessoas mortas. Um estudo do Proceedings of the National Academy of Sciences dos Estados Unidos concluiu em 2018 que a mudança climática aumentou os riscos de avalanche no Himalaia indiano.

Até o momento, as causas do desastre desta terça-feira não foram esclarecidas. Segundo Loden Lepcha, o desastre aconteceu depois de chuvas fora de época para a região.

Avalanches e inundações repentinas no Himalaia são comuns durante o verão e os meses de monções, quando a neve derrete e as fortes chuvas se combinam. Porém, a construção de estradas e ferrovias perto da disputada fronteira tem sido associada a alguma instabilidade geológica na região. Desde 1950, a região está em disputa entre a Índia e a China.

Em fotos divulgadas pelo Ministério da Defesa da Índia, as equipes de resgate apareciam cavando com pás perto de uma cachoeira e máquinas pesadas amarelas trabalhavam para limpar a neve deixada pela avalanche

“Angustiado pela avalanche em Sikkim”, escreveu o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no Twitter. “Meus sentimentos aos que perderam seus entes queridos. Espero que os feridos se recuperem logo”, acrescentou.

A cordilheira do Himalaia é lar da montanha mais alta do planeta, o Evereste, e abrange cinco países, sendo eles Paquistão, Índia, China, Nepal e Butão.

O estado indiano de Sikkim é visitado todos os anos por milhares de turistas e atualmente é apelidada de “Terra do Esplendor Místico”. Ela fica localizada abaixo do Monte Khangchendzonga, também conhecido como Kanchenjunga, a terceira montanha mais alta do mundo. Nathu La serve como uma rota de Kailash Mansarovar ao Monte Kailash, considerada uma das peregrinações mais sagradas do hinduísmo.

Em junho de 2013, chuvas recordes de monção no estado de Uttarakhand causaram inundações devastadoras que mataram cerca de 6 mil pessoas, sendo considerado um dos piores desastres naturais a ocorrer no país.

