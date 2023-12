Autoridade do Paraguai renuncia após assinar acordo com país fictício

Um funcionário do governo do Paraguai foi substituído depois que foi revelado que ele assinou um memorando de entendimento com representantes do país fictício de um guru indiano fugitivo. O homem também parece ter enganado vários outros funcionários do país sul-americano.

Arnaldo Chamorro foi substituído como chefe de gabinete do Ministério da Agricultura do Paraguai na última quarta-feira, 29, pouco depois de ter sido revelado que ele assinou uma “proclamação” com representantes dos Estados Unidos de Kailasa.

Entre outras coisas, o documento de 16 de outubro expressava um “desejo e recomendação sinceros para que o governo do Paraguai considerasse, explorasse e procurasse ativamente o estabelecimento de relações diplomáticas com os Estados Unidos de Kailasa e apoiasse a admissão dos Estados Unidos de Kailasa como Estado soberano e independente em diversas organizações internacionais, incluindo, entre outras, as Nações Unidas”.

+ Novo presidente do Paraguai dá apoio a plano de Lula para paz na Ucrânia

Motivo dos acordos

Durante uma entrevista a uma rádio paraguaia, Chamorro reconheceu que não sabia onde Kailasa estava localizada e disse que assinou o que caracterizou como um “memorando de entendimento” porque se ofereceram para ajudar o Paraguai em uma variedade de questões, incluindo irrigação. A reunião também teria contato com a presença do ministro da Agricultura do país, Carlos Giménez.

Continua após a publicidade

Fotos publicadas nas contas de Kailasa nas redes sociais também mostraram representantes do país fictício assinando acordos com líderes locais dos municípios de María Antonia e Karpai. A conta de mídia social comemorou cada uma dessas contratações.

+ Com foco em Itaipu, Lula recebe presidente eleito do Paraguai em Brasília

Outros países também foram enganados

A revelação provocou um escândalo no Paraguai, mas não é a primeira vez que os autodenominados representantes dos Estados Unidos de Kailasa enganam autoridades internacionais. No início deste ano, representantes conseguiram participar numa reunião do comitê da ONU em Genebra e também assinaram acordos com líderes locais nos Estados Unidos e no Canadá.

Em março, a prefeitura de Newark, em Nova Jersey, reconheceu que havia sido enganada ao assinar um acordo de cidade irmã com Kailasa.

Continua após a publicidade

+ Com Lula, presidente eleito paraguaio defende maior intercâmbio econômico

O que é Kailasa?

No site de Kailasa, o país fictício é descrito como o “renascimento da antiga nação civilizacional hindu iluminada que está sendo revivida por hindus deslocados de todo o mundo”. O “Estado” é liderado por um autoproclamado guru, Nithyananda, que é procurado na Índia por diversas acusações, incluindo agressão sexual.

Nithyananda, cujo nome verdadeiro é Rajashekharan, supostamente fugiu da Índia em 2019 depois que as agências de segurança começaram a investigar seu envolvimento em casos criminais, incluindo um caso de estupro em Karnataka. O caso dizia respeito a duas meninas que desapareceram.