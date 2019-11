Autor de massacre em escola da Califórnia morre no hospital

O autor do massacre que deixou dois mortos e três feridos em uma escola da Califórnia, na quinta-feira 14, morreu na noite de sexta-feira 15 em um hospital na cidade de Santa Clarita. Nathaniel Berhow, de 16 anos, atirou contra a própria cabeça depois de abrir fogo contra estudantes da escola Saugus High School e estava internado desde então. O assassino era aluno da instituição.

As autoridades ainda investigam a motivação do jovem, que iniciou o ataque pouco depois de ser deixado na escola pela sua mãe. Todos os adolescentes baleados tinham entre 14 e 16 anos e estavam no pátio do colégio.

As ações de Berhow foram capturadas por uma câmera de vigilância da instituição. “O ataque durou 16 segundos. Ele disparou contra o grupo e deixou a última bala para ele”, afirmou Alex Villanueva, da polícia de Los Angeles. O atirador usou uma pistola semiautomática. As autoridades ainda investigam se a arma é uma das que estão registradas como sendo do pai do jovem.

Colegas do assassino disseram que Berhow era um bom aluno e que tinha ficado muito abalado com a morte de seu pai, há dois anos.

