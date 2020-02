Autor de atentado a faca em Londres havia deixado a prisão recentemente

O autor do ataque a faca deste domingo, 2, em Londres, no qual três pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente, havia deixado recentemente a prisão depois de ter cumprido pena por crimes de terrorismo, segundo informações da emissora britânica BBC.

Por volta das 14h (local, 11h de Brasília), o agressor, que tinha um dispositivo explosivo falso preso ao corpo e foi morto a tiros pela polícia, entrou em uma loja no distrito de Streatham, na capital britânica, onde começou a esfaquear pessoas ao acaso.

O homem tinha saído da cadeia no fim do mês passado, depois de ter cumprido a metade de uma pena de três anos, segundo o canal.

De acordo com a Scotland Yard, duas pessoas foram esfaqueadas – uma delas em estado crítico – e uma terceira ficou ferida em menor grau, possivelmente pelo impacto de estilhaços de vidros quebrados durante a operação policial.

“Uma das vítimas está no hospital lutando pela vida. Uma segunda foi tratada por ferimentos leves no local antes de ser transferida para o hospital”, informou a polícia, que disse também que a outra pessoa atingida também está internada, mas seu estado não é grave.

No momento do ataque, o autor do atentado estava sob vigilância da Polícia Metropolitana de Londres (Met), que acredita que o ato é um “incidente terrorista de natureza islâmica”.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou mais cedo que o governo anunciará nesta segunda-feira novos planos para realizar o que definiu como “mudanças fundamentais” no sistema para lidar com quem for processado por acusações de terrorismo.

(com EFE)