Austrália se oferece para verificar desnuclearização da Coreia do Norte

A Austrália ofereceu nesta quarta-feira (13) sua ajuda para garantir que o processo de desnuclearização da Coreia do Norte seja “genuíno”, um dia depois da assinatura de um acordo entre os Estados Unidos e o regime de Pyongyang.

“Oferecemos os serviços da Austrália porque temos especialistas neste sentido”, disse à imprensa a ministra de Relações Exteriores, Julie Bishop. Ela acrescentou que “a força do acordo será boa na medida em que o processo de verificação com a Coreia do Norte permitir”.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) se mostrou disposta a retomar os trabalhos de verificação de desmantelamento dos programas nucleares, enquanto os Estados Unidos também querem comprovar que isto aconteça.

Na terça-feira (12) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, assinaram um acordo de quatro pontos em Singapura que estabelece que as negociações entre os dois países vão continuar, embora sem dar detalhes nem fixar um calendário para a “desnuclearização irreversível e permanente”.

“A prova agora é que esta declaração, que se assinou com o presidente dos Estados Unidos na frente dos meios de comunicação de todo o mundo, se mantenha –– a responsabilidade agora recai sobre a Coreia do Norte para provar que [suas intenções são] genuína”, destacou Bishop.