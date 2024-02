Atriz de ‘Euphoria’ é presa em protesto pró-Palestina nos EUA

A atriz Hunter Schafer foi presa na segunda-feira, 26, enquanto participava de um ato em defesa da Palestina nos Estados Unidos. Conhecida por seus papeis em “Euphoria” e “Jogos Vorazes”, ela foi detida com outras 50 pessoas em uma manifestação organizada pelo grupo “Palestine with the Jewish Voice For Peace” e ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O ato aconteceu na frente do Rockefeller Center, em Nova York, onde o presidente Joe Biden participaria de uma entrevista ao programa de TV The Late Night Show with Seth Meyers. A gravação ocorreu normalmente assim que os manifestantes foram retirados pela polícia.

Durante a participação do presidente americano no programa de Seth Meyers, ele abordou o tema do cessar-fogo enquanto tomava um sorvete com o comediante e apresentador. Biden sugeriu que o cessar-fogo poderia acontecer até “a próxima segunda-feira (4)”.

A atriz, assim como os outros manifestantes da organização liderada por judeus, pedia um cessar-fogo na Faixa de Gaza e dizia frases como “Sem mais armas, sem mais guerras”. O grupo levou cartazes direcionados ao presidente Biden com mensagens como “Fim da vitória de Israel em Gaza” e “parar de armar o genocídio”.

“Nós elogiamos seu compromisso com a liberdade palestina e com um futuro de justiça para todos”, declarou um porta-voz da JVP sobre a participação de Schafer no ato.