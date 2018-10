Atirador abre fogo e fere cinco na Filadélfia

(Em atualização)

Um atirador abriu fogo contra um veículo em movimento em frente a um shopping center na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, na tarde desta quarta-feira (3). Cinco jovens foram feridos, entre os quais um está em estado grave.

Todas as cinco vítimas do tiroteio foram transportadas para o Einstein Medical Center, informou a polícia da Filadélfia em um comunicado. O caso mais grave é o de um homem de 20 anos que foi baleado na cabeça. Os demais feridos, com idades entre 19 e 23 anos, estão em condição estável.

Testemunhas afirmaram que o atirador abriu fogo de um carro branco em movimento. A polícia ainda não fez nenhuma prisão e pede informações para a população sobre a identidade do suspeito.

O delegado de Polícia da Filadélfia, Richard Ross, afirmou ter certeza de que tratou-se de um ato “estúpido”. “Mas agora temos um monte de perguntas sem respostas”

(Com Reuters)