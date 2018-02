Atentados deixam 20 mortos na capital da Somália

Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas em um duplo atentado com bomba cometido nesta sexta-feira pelo grupo terrorista Al Shabab às portas do palácio presidencial em Mogadíscio, capital da Somália, e nos arredores da sede dos serviços de inteligência na cidade.

“Os ataques deixaram uma multidão de mortos. Contamos até agora 20 mortos e vários feridos, mas pode ser que aumente”, disse Mohammed Absir, um dos paramédicos que está trabalhando no local.

Um carro-bomba explodiu na porta principal do palácio presidencial em Mogadíscio, e outro carro com membros do grupo jihadista Al Shabab tentou entrar no recinto, segundo confirmou o oficial de inteligência Ali Shariif.

As forças de segurança do palácio evitaram que este segundo carro entrasse, matando um dos agressores e capturando outro, segundo as primeiras informações.

Ao mesmo tempo, outra explosão aconteceu no acesso à sede da Agência de Inteligência e Segurança da Somália (NISA) com a intenção de impedir as forças governamentais de chegarem ao palácio presidencial.

A Somália, que frequentemente é alvo de atentados do Al Shabab, sofreu o pior de sua história em outubro do ano passado: um ataque com caminhões bomba que deixou 512 mortos no total.

Segundo analistas locais, os problemas internos do governo e seu distanciamento da cúpula do exército permitiram aos jihadistas recuperar a capacidade de perpetrar ataques em larga escala.

A organização terrorista, que em 2012 se filiou à rede internacional da Al Qaeda, controla parte do território no centro e no sul do país e pretende instaurar um estado islâmico na Somália.