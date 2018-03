Atentado com carro bomba deixa 13 mortos no sul do Afeganistão

A explosão de um carro bomba em frente a um ginásio esportivo na província de Helmand, no sul do Afeganistão, matou pelo menos 13 pessoas e deixou outras dezenas feridas nesta sexta-feira.

O porta-voz do governo de Helmand, Omar Zwak, afirmou que um homem detonou o veículo repleto de explosivos em Lashkar-gah, capital da província. Todas as vítimas eram civis.

“O incidente ocorreu em uma estrada principal. De um lado há um ginásio esportivo e no outro um parque para mulheres”, explicou. O ginásio Ghazi Muhammad Ayoub Khan recebia um evento de luta livre no momento do ataque.

Há crianças entre os mortos e feridos. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque até o momento.

Helmand é conhecida por ser uma província amplamente habitada por pashtuns, uma das etnias tribais da Ásia Central, e um dos maiores centros de plantação de papoula para fabricação de ópio.

Aminuallah Abed, chefe do departamento provincial de Saúde Pública, disse que 40 pessoas estavam recebendo tratamento em um hospital local. O número de mortos pode aumentar nas próximas horas, já que vários feridos estão em estado grave. O Afeganistão atravessa um de seus períodos mais sangrentos desde janeiro de 2015, quando a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) encerrou sua missão de combate no país.

Em 2017, mais de 10.000 civis morreram ou foram feridos em atos de violência no país, de acordo com números da ONU. Do total, 2.300 morreram ou foram feridos em atentados, o balanço mais grave até agora.

Um atentado suicida foi reivindicado pelo Estado Islâmico na última quarta-feira, deixando mais de 30 mortos e 65 feridos em Cabul. No sábado, três civis morreram e outros quatro ficaram feridos em um ataque com carro-bomba do Talibã, também na capital.

(Com EFE)