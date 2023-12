Ataques em Gaza na noite de Natal teriam deixado mais de 70 mortos

As tensões entre Israel e o grupo Hamas não cessam no Natal. Um ataque aéreo israelense na Faixa de Gaza teria deixado ao menos 70 mortos na noite do último domingo, 24, segundo o ministério da Saúde do Hamas. Os conflitos teriam acontecido no campo de refugiados de Maghazi, no centro de Gaza, e os bombardeios durado até a manhã desta segunda-feira, 25.

“O que está acontecendo no campo de Maghazi é um massacre cometido em uma praça residencial lotada”, disse um porta-voz do grupo no Telegram. A região é a mesma que foi palco de outros ataques no final do mês de novembro — quando 30 pessoas teriam perdido a vida. Outras explosões na região durante o Natal teriam elevado o número de mortos para 78.

Na tradicional benção de Natal, o Papa Francisco criticou a indústria de armas que alimenta as guerras e pediu paz no mundo. O pontífice lamentou os ataques do grupo Hamas a Israel no início de outubro e pediu a soltura de reféns, bem como o fim da campanha militar de Israel que provocou a morte “terrível de civis inocentes”. Uma igreja na cidade de Belém, na Cisjordânia, optou por montar um presépio em que o menino Jesus aparece entre escombros — uma referência à destruição de milhares de casas e de vidas desde o início da guerra.