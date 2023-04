Ataques aéreos ameaçam cessar-fogo de três dias no Sudão

Ataques aéreos e relatos de novos combates nesta terça-feira, 25, ameaçam uma delicada trégua de três dias no Sudão. O país está em guerra civil há 11 dias e a pausa nos conflitos visa permitir a retirada de civis da capital, Cartum, e permitir que os feridos tenham acesso a cuidados médicos já limitados.

A trégua de 72 horas entrou em vigor em todo o país pouco depois da meia-noite desta terça-feira. As potências mundiais esperam que isso também forneça tempo para uma grande missão internacional de resgate, para retirar seus cidadãos do território sudanês.

Em 11 dias de combates, outras três tentativas anteriores de cessar-fogo falharam. Até agora, pelo menos 459 pessoas foram mortas e mais de 4.000 ficaram feridas, segundo agências das Nações Unidas.

Na manhã de terça-feira, vários ataques aéreos atingiram a cidade de Omdurman, uma cidade do lado oposto do Nilo em relação a Cartum. Pelo menos uma bomba atingiu uma casa.

“Sons de tiros, explosões e aviões de guerra voando ainda são ouvidos em Cartum”, disse Atiya Abdalla Atiya, do Sindicato dos Médicos do Sudão, grupo que monitora as vítimas do conflito. “Eles não respeitam o cessar-fogo.”

De um lado dos combates, estão as unidades do exército leais ao seu governante militar, o general Abdel Fattah al-Burhan. Do outro, estão as Forças de Apoio Rápido (FAR), lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemedti.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alertou na segunda-feira 24 que os combates podem “engolir toda a região e além”.

“Devemos todos fazer tudo ao nosso alcance para tirar o Sudão da beira do abismo”, disse.

Nesta terça-feira, o representante da Organização Mundial de Saúde (OMS) no Sudão, Nima Saeed Abid, afirmou que os técnicos locais perderam contato com o laboratório nacional de saúde pública. O centro contém amostras de patógenos de sarampo, cólera e poliomielite e outros materiais perigosos.

Os combatentes “expulsaram todos os técnicos do laboratório, que o transformaram em uma base militar”, disse Abid, recusando-se a especificar qual das figuras em guerra havia tomado a instalação.

“Existe um enorme risco biológico associado à ocupação do laboratório central de saúde pública. Essa é a principal preocupação: não ter acessibilidade para os técnicos de laboratório conterem com segurança o material biológico e as substâncias disponíveis”, alertou.

Os confrontos fecharam hospitais e outros serviços essenciais. Também deixaram muitos moradores presos em suas casas, sem acesso a água e comida.

O escritório humanitário das Nações Unidas (OCHA) foi forçado a reduzir algumas de suas atividades devido à violência. Pelo menos cinco funcionários foram mortos desde o início dos combates, e a Organização Internacional para Migração e o Programa Alimentar Mundial suspenderam algumas atividades depois das baixas.

A saída repentina de estrangeiros e o fechamento de embaixadas provocou temores no Sudão. As medidas indicam que a comunidade internacional pode esperar um agravamento da briga e estão priorizando seus diplomatas e cidadãos. Autoridades ocidentais insistem, apesar da retirada, que estão tentando encerrar as hostilidades por meio da diplomacia.