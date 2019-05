Ataque na Síria deixa quatro crianças mortas e seis feridas

Um ataque com foguetes perpetrado neste domingo por grupos rebeldes e islamitas na cidade de Sulaibiya, na província síria de Hama, matou pelo menos quatro crianças e uma mulher, além de ter deixado seis menores feridos, de acordo com diversas fontes.

A agência de notícias Sana informou sobre cinco mortes e seis feridos e apontou que o ataque foi cometido por “grupos terroristas” contra a cidade controlada pelas tropas sírias.

No entanto, a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos informou que os menores mortos são cinco, mas confirmou a morte da mulher. A ONG acrescentou que além das crianças, há outros dois civis feridos, e não descartou que o número de mortos possa aumentar.

A “Sana” afirmou que após o ataque, as unidades do exército na zona responderam e conseguiram destruir refúgios e lança-foguetes dos grupos “terroristas” na zona desmilitarizada.

As forças do Governo de Bashar al Assad e seus aliados, apoiados pela aviação russa, intensificaram nos últimos dias as operações contra grupos opositores e islamitas em Hama e Idlib. As hostilidades se intensificaram desde 30 de abril e as forças leais à Assad conquistaram terreno, embora o governo assegure que só realiza operações contra grupos terroristas que operam nesta zona. A área faz parte da zona desmilitarizada estipulada entre russos e turcos (valedores da oposição).