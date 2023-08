Ataque com drone atinge prédio em Moscou pela sexta noite consecutiva

Um drone atingiu um prédio em construção no distrito financeiro de Moscou no início desta quarta-feira, 23, marcando a sexta noite consecutiva de ataques aéreos na região da capital da Rússia.

Pouco após uma forte explosão na região central de Moscou nas primeiras horas dessa quarta-feira, os aeroportos da cidade cancelaram voos, de acordo com a agência de notícias russa RIA. A mídia local publicou vídeos mostrando o momento do ataque, que deixou buracos carbonizados nas laterais dos prédios.

O distrito fica a menos de 3 milhas do Kremlin.

O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que os militares russos derrubaram mais dois drones no oeste da região de Moscou.

Nos últimos dias, a Ucrânia lançou uma campanha de ataques com drones contra a capital russa. Kiev tenta evidenciar sua capacidade de atingir Moscou e trazer a guerra para perto das elites russas, bem como de outros que tentam ignorar a invasão à Ucrânia.

Ondas anteriores de ataques com drones atingiram o centro financeiro da cidade de Moscou, outros edifícios residenciais ou áreas específicas nos ricos subúrbios do distrito de Rublyovka, a poucos quilômetros da residência do presidente russo, Vladimir Putin.

Embora os ataques de drones a Moscou tenham ocorrido quase diariamente nas últimas semanas, eles causaram poucos danos e nenhuma vítima. No entanto, criaram caos no transporte, já que os principais aeroportos da capital russa sempre são forçados a suspender voos de partida e chegada mediante explosões.

Também nesta quarta-feira, o governador da região de Belgorod, que divide fronteira direta com a Ucrânia, afirmou que um drone ucraniano atingiu um sanatório em um vilarejo locais. Segundo ele, duas pessoas morreram no momento do impacto e os médicos não conseguiram salvar a vida de uma terceira, após ser levada ao hospital.

Se o fato for confirmado, o ataque marca o primeiro incidente da guerra envolvendo vítimas civis em território russo.

A Ucrânia normalmente não assume a responsabilidade pelos ataques em território russo, embora as autoridades de Kiev celebrem os incidentes com comentários enigmáticos. No mês passado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que investidas em território russo eram um “processo inevitável, natural e absolutamente justo” da guerra entre os dois países.

Em resposta as recentes ataques de drones, o Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que Washington não encorajou nem permitiu ações em território russo.

“Cabe à Ucrânia decidir como se defender da invasão russa”, disse o porta-voz da Casa Branca.

Na terça-feira, a inteligência militar britânica disse que um ataque ucraniano com drone destruiu um bombardeiro supersônico russo na base aérea Soltsy-2, a 650 km da fronteira com a Ucrânia. Os aviões são usados regularmente em bombardeios que mataram civis na Ucrânia.