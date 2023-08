Zelensky: vizinhos da Rússia ficarão ‘ameaçados’ se Ucrânia for derrotada

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda-feira, 21, que outros países da Europa ficarão sob ameaça constante caso a Rússia vença a guerra. O comentário foi feito ao parlamento dinamarquês em Copenhague, um dia depois que a Dinamarca e a Holanda anunciaram que forneceriam a Kiev caças F-16 de fabricação americana.

O líder ucraniano alertou que, se a Rússia tiver sucesso na guerra, outras partes da Europa correriam risco de agressão militar do Kremlin.

“Todos os vizinhos da Rússia estão sob ameaça se a Ucrânia não prevalecer”, Zelensky disse. “O direito internacional não será ressuscitado, as democracias do mundo, cada uma delas pode se tornar um alvo – seja para mísseis, seja para mercenários, seja para desestabilização, e tenho certeza que você pode preenchê-lo.

Mas garantiu: “A Ucrânia prevalecerá. Obrigado por toda a ajuda prestada à Ucrânia.”

Também nesta segunda-feira, a Rússia disse que a doação de caças F-16 para a Ucrânia só faria aumentar o conflito.

A Dinamarca e a Holanda anunciaram no domingo que forneceriam os aviões militares para a Ucrânia, com previsão de entrega das seis primeiras unidades no Ano Novo. Washington aprovou a entrega dos jatos fabricados nos Estados Unidos na semana passada.

“O fato de a Dinamarca ter decidido agora doar 19 aeronaves F-16 para a Ucrânia leva a uma escalada do conflito”, disse o embaixador russo, Vladimir Barbin, em comunicado citado pela agência de notícias Ritzau.

“Ao se esconder atrás de uma premissa de que a própria Ucrânia deve determinar as condições para a paz, a Dinamarca busca com suas ações e palavras deixar a Ucrânia sem outra escolha a não ser continuar o confronto militar com a Rússia”, argumentou.

Kiev disse que os jatos são vitais para expulsar as forças russas de seu território na contraofensiva que avança lentamente desde junho, pois impediria que caças russos atacassem as forças em avanço.

“A superioridade no ar é a chave para o sucesso no solo”, afirmou o porta-voz da Força Aérea, Yuriy Ihnat, segundo a mídia ucraniana.

O ministro da Defesa dinamarquês, Jakob Ellemann-Jensen, declarou que a Ucrânia só pode usar os F-16 doados dentro de seu próprio território.

“Doamos armas com a condição de que sejam usadas para expulsar o inimigo do território da Ucrânia. E não mais do que isso”, garantiu Ellemann-Jensen nesta segunda-feira. “Essas são as condições, sejam tanques, aviões de combate ou qualquer outra coisa”, acrescentou.

A Dinamarca entregará 19 jatos no total. A Holanda tem 42 F-16 disponíveis, mas ainda não decidiu se todos serão doados.

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, disse no sábado 19 que os pilotos ucranianos começaram a treinar, mas levaria pelo menos seis meses, talvez mais, para treinar engenheiros e mecânicos.