Contraofensiva ucraniana avança em vila estratégica ao sudeste do país

A Ucrânia informou nesta terça-feira, 22, que teve avanços da retomada de partes da vila de Robotyne, situada na região de Zaporizhzhya. A operação faz parte da contraofensiva ucraniana, lançada em junho, que busca recuperar territórios ocupados pelas tropas russas desde o início da guerra, em fevereiro do ano passado.

Através do Telegram, a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, relatou que os soldados de Kiev já teriam ocupado Robotyne e começado a organização do processo de retirada de civis, mas que enfrentavam forte resistência armada russa. A vila é caminho para Tokmak, um importante centro rodoviário e ferroviário tomado por Moscou.

A retomada de Tokmak seria um trunfo para o governo de Volodymyr Zelensky, que visa alcançar o Mar de Azov, crucial para o translado de cereais e aço produzidos ao leste do país. O estreito já havia sido, inclusive, palco de tensões entre Rússia e Ucrânia em 2018, quando forças russas detiveram três navios ucranianos sob a alegação de que teriam invadido suas águas.

+ Apesar de lentidão, Ucrânia reivindica ‘sucesso parcial’ em contraofensiva

Uma publicação nas redes sociais do Ministério da Defesa divulgou um “vídeo tocante” que exibe o resgate de moradores de Robotyne, cidadãos conversando com seus familiares por telefone após o fim da operação e uma mulher beijando o rosto de um dos militares, como forma de agradecimento. O post destaca, ainda, que esses cidadãos “estão a caminho para a paz” e que “a libertação das cidades e aldeias ocupadas da Ucrânia continua”.

"We waited so long that today they came unexpectedly…"

A touching video by the 47th Mechanized Brigade shows the rescue of residents of the village of Robotyne.

These people have already been saved; they are on their way "to peace."

The liberation of the occupied cities and… pic.twitter.com/ucN0wlLpQv

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 22, 2023