Ataque aéreo israelense mata 7 pessoas e fere 46 no Líbano

Um ataque aéreo israelense à cidade de Tyre, no Líbano, matou sete pessoas e feriu outras 46, segundo informou o Ministério da Saúde libanês.

Segundo o ministério, duas meninas estão entre os mortos. A agência estatal de notícias do Líbano comunicou que o ataque aconteceu na noite de sexta-feira, 8. Equipes de resgate ainda trabalham para retirar os corpos dos escombros e procurar pessoas desaparecidas. O exército de Israel informou que 25 foguetes foram disparados do Líbano em direção ao país.

Neste sábado,9, a agência de notícias Reuters informou que o Qatar deixará de tentar mediar um cessar-fogo em Gaza e um acordo para a liberação de reféns até que Hamas e Israel demonstrem uma “vontade sincera” de retornar à mesa de negociações. Trata-se do maior revés aos esforços para alcançar uma trégua desde o início da guerra.

O Qatar, em parceria com os Estados Unidos e o Egito, tem sido um ator chave nas tentativas de mediar um cessar-fogo na guerra que já dura um ano em Gaza e na liberação dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas na região. No entanto, a mais recente rodada de negociações, realizada em outubro, não conseguiu avançar, com o Hamas rejeitando a proposta de um cessar-fogo de curto prazo.