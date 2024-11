Leticia Colin: ‘Não dá para, nessa altura, casar com um machista’

Após se destacar no streaming como Raquel em Os Outros 2, Leticia Colin acertou seu retorno às novelas em Garota do Momento, folhetim das seis da TV Globo. Na trama, escrita por Alessandra Poggi, ela vive Zélia, secretária de Maristela (Lilia Cabral) na Perfumaria Carioca. Para tanto, precisou ficar platinada para o papel. “Os figurinos são um show à parte na novela, que é de 1958. Como é bom a gente poder circular pelas épocas. É um exercício estimulante pensar em moda e estilo. O legal é a gente experimentar sabores, às vezes amargo, meio azedo, a personagem também não é tão docinha não. Ela tem um passado misterioso, é um pouco de tudo”.

Em julho, a atriz anunciou o fim do casamento de nove anos com Michel Melamed, e desde então tem vivido uma nova fase, brincando com a moda e apostando em looks ousados nos eventos. “Tenho andado com menos roupa, mas não sei se tem a ver tanto com a separação, porque a nossa relação sempre foi feminista, até porque não dá para, nessa altura do campeonato, casar com um machista. Mas está muito quente. E a gente tem fases. É uma coisa profunda uma separação. É difícil e pede uma reinvenção. Mas não estou me recuperando de alguma coisa que perdi, pelo contrário, o relacionamento só me trouxe tudo, minha família, meu filho, a troca mais profunda e bela que já tive. A gente não se separa por falta de amor, é a própria vida”.