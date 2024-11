Como Carol Castro roubou a cena de novatas em ‘Garota do Momento’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não teve vez para Maísa ou Duda Santos, a grande protagonista do primeiro capítulo de Garota do Momento, nova novela das 6 da TV Globo, foi Carol Castro. A interpretação da atriz, que faz Clarice, mãe de Bia (Maísa) e Beatriz (Duda Santos), repercutiu entre os internautas, chegando a ficar nos assuntos mais comentados do X. A cena que se destacou entre os fãs foi o momento em que a sua personagem briga com Juliano (Fábio Assunção) e logo depois é atropelada pelo bondinho.

“Carol Castro é uma das atrizes mais subestimadas da Globo. Ela é boa demais”, comentou uma internauta. “A potência que é Carol Castro de volta nas novelas, que presente pra nós é ter essa artista gigante na telinha”, comemorou outra. Já uma usuária da rede social também destacou a atuação de outros integrantes do elenco: “Um primeiro capítulo impecável com uma agilidade sem atropelos e com Duda Santos, Lilia Cabral, Carol Castro e Letícia Colin mostrando que talento teremos de sobra. Amei”.