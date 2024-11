O feito inédito que Globo passa a ter em novelas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A novela da Globo Garota do Momento não é a única novidade da emissora desta segunda-feira, 4. Pela primeira vez, as três novelas que compõem a programação noturna atual da emissora serão protagonizadas por atrizes negras. Duda Santos, 23 anos, estrela o folhetim das 6 Garota do Momento, Jéssica Ellen, 32, o das 7, Volta por Cima, e Gabz, 25, na novela das 9, Mania de Você. No ano passado, Diogo Almeida, Sheron Menezes e Barbara Reis protagonizaram as três novelas do horário nobre (Amor Perfeito, Vai na Fé e Terra e Paixão). No entanto, a escalação de três mulheres é algo inédito na Globo.

O feito foi celebrado por muitas veteranas, como Taís Araújo, 45. “O que será que Ruth de Souza (1921-2019), Léa Garcia (1933-2023) e Chica Xavier (1932-2020) diriam se estivessem aqui? Ligassem a TV e vissem @dudasantossd, @jessicaellen e @gabz uma seguida da outra? Brilhando, talentosas, e sobretudo refletindo uma luta que elas começaram lá trás por narrativas que retratem a pluralidade negra, no país onde a maioria precisou esperar décadas para se ver em papéis de destaque nas telas? Elas certamente estariam felizes! Suas sementes germinaram e os frutos estão em toda a parte, não tem como voltar atrás – e ainda bem! Porque esse é só o começo. Há muito o que caminhar, nós somos tantas, são infinitas as particularidades, tons, formas, idades, gêneros, crenças, lutas, dramas, histórias e o que não falta é disposição e talento para conta-las.”, escreveu a artista no Instagram.

As protagonistas aproveitaram a publicação para agradecer à atriz. “E chegamos aqui por sua causa. Juntas e caminhando sempre”, comentou Gabz. “Tais. Caramba. Obrigada por tudo. Nós somos porque você é”, agradeceu Duda. Já Jéssica Ellen demonstrou o sentimento com um emoji de coração. O post também recebeu elogios de outras famosas, como as atrizes Indira Nascimento, 34, e Heslaine Vieira, 29.