Taís Araújo abre evento sobre negritude no Museu do Amanhã, no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Taís Araújo, 45 anos, vai abrir a programação deste domingo, 3 de novembro, da série de eventos Vivências do Tempo, que marca o Novembro Negro do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com atividades dedicadas a questões da negritude. A atriz vai mediar uma conversa com o jornalista Tiago Rogero, que lança o livro, Projeto Querino: um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil (Ed. Fósforo). O evento gratuito está programado para começar às 10h30 e é aberto ao público, mediante inscrição no site oficial do museu.