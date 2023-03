Elenco de ‘Vai na Fé’ se declara sem religião

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atual novela das sete da Globo, Vai na Fé, conta a história da protagonista Sol, interpretada por Sheron Menezes, uma mulher que segue a religião evangélica. Nos recentes capítulos a trama também apresentou o Candomblé, com o personagem Ben, vivido por Samuel de Assis, descobrindo mais sobre a religião de matriz africana. Mas aí entra uma curiosidade: Boa parte do elenco, mesmo afirmando “ter fé na vida”, não possui uma religião “oficial”.

“Não sou evangélica, mas a minha personagem não é baseada na religião, ela é baseada na realidade”, diz Sheron. Emílio Dantas, que faz o vilão Theo, também não adota uma religião. “Eu sigo religiosamente tudo o que me faz bem e o que eu acredito que faça bem também. Hoje em dia a empatia é a minha religião”. José Loreto, que faz o cantor Lui Lorenzo, apesar de ser criado em família católica, é outro do grupos dos sem-religião. “Eu sou loretiano. Minha religião é um punhado de religiões. Meu templo maior, onde eu me conecto com o meu Deus, é sempre em um estado de natureza, um mergulho na praia, uma cachoeira”. Claudia Ohana, que interpreta a terapeuta holística Dora, acredita que a fé é uma questão de acreditar em si mesmo, não só em religião. “A minha religião é misturada, Cristo é uma figura muito importante e eu tenho um lado também para Iemanjá. Acendo minha vela, gosto de rituais, de banhos, tarô, gosto de mexer com o lúdico”, diz a atriz.

Como se percebe, pode não haver religião entre os atores, mas fé, como o título da ótima trama sugere, não lhes falta.