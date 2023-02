O recado da Globo a evangélicos na luta contra intolerância religiosa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atual novela das 7 da TV Globo, Vai na Fé, apresenta no núcleo principal uma família que segue a religião evangélica. A divulgação da novela, inclusive, foi muito voltada para este tema ainda pouquíssimo explorado na TV aberta: a religião que mais cresce no país.

Porém, a trama de Rosane Svartman vem abordando outras religiões – como uma cena em que trouxe uma cerimonia do Candomblé no capítulo de sexta-feira, 24. Foi bastante elogiada por parte do público, pela forma fidedigna em que representou o ritual do Ajere, que pertence a Ṣàngó (Xangô) e a Yánsàn (Yansã). A publicação no Twitter da emissora alcançou mais de três milhões de visualizações e muitos espectadores ressaltaram a importância dessa representatividade na luta contra a intolerância religiosa.

A sacada genial da emissora consistiu em, primeiramente, “vender” a novela como evangélica. Depois de fisgado o telespectador mais conservador, o passo atual é oferecer a ele uma aula de tolerância religiosa. Um serviço público sem precedentes. A julgar pela audiência conquistada até aqui, a artimanha está dando certo.

Eu não lembro que após a minissérie Tenda dos Milagres de 1985 que teríamos de forma tão explícita na tv aberta em formato de série ou novela com tanta riqueza cenas sobre Candomblé

Em tempos de intolerância religiosa, essa cena foi um bálsamo.#VaiNaFe pic.twitter.com/NJWa3qe1vB — Saullo de Tasso (@saulotasso70) February 26, 2023

QUE NOVELA MARAVILHOSA! #VainaFé

Muito importante a novela abordando a religião de matriz africana, mostrando a aonde a fé acompanha … Tô arrepiado . Eparrei Oya , kao kabecile .🦋✨❤️ que representatividade . pic.twitter.com/YyKvrMPs9L — Bruno Leicam (@brunomacielof) February 24, 2023