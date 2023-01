Estreia de ‘Vai na fé’ faz Globo ter um feito inédito

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a estreia de Vai na fé, nova novela das 7 da TV Globo, nestas segunda-feira, 16, a emissora bate um recorde e tanto para sua trajetória. A trama de Rosane Svartman, com Sheron Menezzes como protagonista, sucede Cara e Coragem, que teve Taís Araújo como estrela central. Ou seja, duas novelas no mesmo horário, consecutivamente com atrizes negras no papel principal. Um feito até aqui inédito. E que deve ser louvado.