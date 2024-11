O susto de Carlos Alberto de Nóbrega em reunião com herdeira do SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois que a executiva Daniela Beyruti, 48 anos, assumiu o comando do SBT, as mudanças não param. Em meio a esse clima de incertezas, Carlos Alberto de Nóbrega, 88 anos, o mais antigo funcionário da casa, acabou sendo convocado para uma reunião com ela. Tomou um susto. “Daniela disse que queria conversar na minha sala, e a primeira coisa que pensei é que seria mandado embora, mas ela só me elogiou”, contou a VEJA o comediante, aliviado. À frente do A Praça É Nossa, ele bate o pé que não quer alterações no tipo de humor que ali pratica há décadas. “É um exagero esse politicamente correto. Não pode mais falar ‘anão’? Imagine: Branca de Neve e os sete homens de pequeno porte”, zomba ele, cutucando um daqueles vespeiros que atiçam um polêmico debate sobre o que, nos dias de hoje, deve servir de fonte para o humor.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 8 de novembro de 2024, edição nº 2918