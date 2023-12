Ataque a tiros em universidade de Praga mata ao menos 15 e fere 24

A polícia da República Checa disse que um ataque a tiros nesta quinta-feira, 21, deixou ao menos 15 mortos e outros 24 feridos em uma universidade na capital, Praga. Em seguida, o agressor foi “eliminado”.

De acordo com autoridades locais, o incidente ocorreu no prédio de filosofia e letras da Universidade Charles, no centro de Praga. O prefeito da cidade, Bohuslav Svoboda, afirmou que, em meio ao tiroteio, o prédio inteiro foi esvaziado e a praça em frente à faculdade foi isolada.

A universidade enviou e-mail a funcionários e alunos dizendo que o atirador estava em um dos prédios: “Não vá a lugar nenhum, se estiver nos escritórios, tranque-os e coloque os móveis na frente da porta, apague as luzes”, dizia o e-mail.

Motivação

O chefe da polícia checa informou que acredita-se que o atirador tenha sido inspirado em massacres semelhantes ocorridos no exterior. A motivação do agressor ainda não está clara, mas Vit Rakusan, ministro do Interior checo, afirmou que o incidente não está ligado a terrorismo.

Além disso, a polícia afirmou que o atirador era um jovem de 24 anos que morava em uma aldeia a 21 quilômetros de Praga, e que era um estudante da faculdade de artes da Universidade Charles em Praga.

Policiais também disseram que o pai do suspeito foi encontrado morto na manhã de hoje.

+ EUA registram o maior número de tiroteios em massa em 4 e 5 de julho

Mortos e feridos

O departamento de serviços de emergência de Praga disse na rede social X, antigo Twitter, que 11 pessoas foram mortas, incluindo o atirador, e 11 ficaram gravemente feridas.

A polícia inicialmente não deu detalhes sobre a quantidade de pessoas vitimadas, nem sobre as circunstâncias do tiroteio na capital da República Checa.

“Com base nas informações iniciais que temos, podemos confirmar pessoas mortas e feridas no local”, disse a polícia no X, antigo Twitter.

+ Atirador deixa 2 mortos em Bruxelas e governo eleva alerta de terrorismo

A polícia acrescentou, também pelo Twitter, que estava “atualmente intervindo no local, toda a Praça Jan Palach e a área circundante estão completamente isoladas”.

Temores de um segundo agressor

Os policiais também instaram estudantes, professores e todos os habitantes da região a deixarem as ruas ao redor da universidade, e a permanecerem dentro de casa durante as operações no local.

Continua após a publicidade

+ Suspeito de ataque a tiros no Maine, nos EUA, é encontrado morto

O ministro do Interior checo, Vit Rakusan, garantiu, no entanto, que não havia outro atirador no local. Ainda assim, pediu à população para cooperar com a polícia.

Além disso, o primeiro-ministro da República Checa, Petr Fiala, cancelou todos os eventos programados em sua agenda desta quinta-feira e dirigiu-se para Praga.

Incidente raro

Crimes com armas de fogo são relativamente incomuns na nação europeia. Em dezembro de 2019, um homem armado de 42 anos matou seis pessoas na sala de espera de um hospital na cidade de Ostrava, no leste da República Checa, antes de fugir e se matar com um tiro.

Quatro anos antes, outro homem matou oito pessoas com um tiro e depois suicidou-se num restaurante em Uhersky Brod.