Atirador deixa 2 mortos em Bruxelas e governo eleva alerta de terrorismo

A polícia belga afirmou nesta segunda-feira, 16, que dois cidadãos suecos foram mortos a tiros em Bruxelas, data de um jogo de futebol entre a Bélgica e a Suécia para a qualificação da Euro 2024. Devido ao incidente, o governo belga elevou o seu alerta de terrorismo ao nível mais alto da escala.

Após o ataque, um homem publicou um vídeo nas redes sociais afirmando ser o agressor, e alegando que era membro do Estado Islâmico, projeto de califado com atuação terrorista no Oriente Médio que baseia sua ideologia em interpretações radicais de certos princípios do Islamismo. A polícia não confirmou a identidade do suspeito, que ainda está foragido.

O primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo, confirmou na plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, que as vítimas eram suecas, mas não o número de mortos. O suposto agressor, que se autodenomina Abdesalem Al Guilani e diz ser “um lutador por Alá”, estimou o número de vítimas em três, em vez de duas.

“Acabo de oferecer as minhas sinceras condolências ao primeiro-ministro sueco após o ataque angustiante desta noite aos cidadãos suecos em Bruxelas”, disse de Croo no X.

“Os nossos pensamentos estão com as famílias e amigos que perderam os seus entes queridos. Como parceiros próximos, a luta contra o terrorismo é conjunta”, disse ele.

I have just offered my sincere condolences to @SwedishPM following tonight’s harrowing attack on Swedish citizens in Brussels.

Our thoughts are with the families and friends who lost their loved ones.

As close partners the fight against terrorism is a joint one.

— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) October 16, 2023