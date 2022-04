Ataque a estação de trem deixa ao menos 39 mortos na Ucrânia

Ao menos 39 pessoas morreram e outras 90 ficaram feridas nesta sexta-feira, 8, após um ataque contra uma estação de trem Kramatorsk, no leste da Ucrânia, onde centenas de civis esperavam para deixar a região, de acordo com autoridades ucranianas. A Rússia nega a autoria do ataque.

“Milhares de pessoas estavam na estação durante o ataque com mísseis, pois os moradores da região de Donetsk estão sendo removidos para regiões mais seguras da Ucrânia”, disse o governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, em comunicado.

De acordo com o chefe da ferrovia ucraniana, ao menos duas crianças estão entre os mortos. O prefeito de Kramatorsk, Oleksander Honcharenko, disse que cerca de 4 mil pessoas estavam na estação no momento do ataque.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, responsabilizou a Rússia pelo ataque, que classificou como “maldade sem limites”.

“Como eles não têm força nem valor para nos enfrentar no campo de batalha, destroem cinicamente a população civil. É uma maldade sem limites. Se não os castigam, jamais vão parar”, afirmou.

A ação também foi condenada pelo chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.

Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved.

— Charles Michel (@eucopresident) April 8, 2022