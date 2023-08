Assassinato de candidato no Equador é ameaça contra a democracia, diz ONU

O alto comissário das Nações Unidas para direitos humanos, Volker Türk, condenou nesta quinta-feira, 10, o assassinato do candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio. Em comunicado, ele caracterizou o ato como “chocante” e disse se tratar de uma ameaça à democracia do país.

“A violência contra candidatos políticos é uma séria ameaça ao processo eleitoral e à capacidade do povo de expressar sua vontade democrática”, afirmou.

Türk também pediu uma investigação aberta e “rápida” pelas autoridades e que a Justiça atue de forma “transparente, completa e independente para responsabilizar os autores desse ataque”.

“O terrível assassinato ocorrido na quarta-feira, que deixou muitas pessoas no Equador e em outros países perturbadas e de luto, ressalta os desafios que o país e seu povo enfrentam em meio à violência”, disse.

Ainda em julho, a autoridade das Nações Unidas havia expressado “profunda preocupação” com o recente aumento da violência no Equador, que mescla homicídios em massa em prisões com ataques e ameaças contra candidatos políticos e jornalistas. A taxa de homicídios bateu recorde no ano passado, com 25 mortes intencionais a cada 100.000 habitantes.

“Peço às autoridades que aumentem seus esforços para fortalecer as medidas de proteção para candidatos políticos, funcionários públicos e jornalistas, e para proteger a vida e a integridade pessoal das pessoas de acordo com as normas internacionais de direitos humanos para evitar a repetição de um crime tão trágico”, completou.

Villavicencio, candidato à presidência do Equador, foi morto com três tiros na cabeça na quarta-feira 9, na capital, Quito, enquanto deixava um evento de campanha.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o político deixa o local do evento e se dirige para um carro. Em seguida, é possível ouvir tiros e gritos.

VIDEO: The moment Ecuador presidential candidate Fernando Villavicencio was assassinated https://t.co/eS9LaNYZcD — BNO News (@BNONews) August 10, 2023

Villavicencio tinha 59 anos e era candidato pelo Movimiento Construye. A eleição está marcada para o dia 20 de agosto.

