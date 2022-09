As causas da agitação social que toma conta da Alemanha

Se, em tempos normais, sentar na cadeira de Angela Merkel já era ato de dar calafrios, que dirá agora, quando seu sucessor, Olaf Scholz — um chanceler hesitante que ainda não provou a que veio — tem de encarar uma guerra logo ao lado, uma ameaça de grave crise energética e uma população impaciente e insatisfeita com o governo. Uma pesquisa recém-publicada mostra que a popularidade de Scholz, que assumiu em dezembro, desceu a seu pior nível: dois terços dos alemães estão descontentes com a coalizão que comanda. A insatisfação alimenta previsões de que os próximos meses serão terreno fértil para manifestações populares insufladas por extremistas da direita e da esquerda, unidos na tentativa de desestabilizar o sistema — um “outono quente”, como vem pregando o escritor Götz Kubitschek, fundador do Instituto de Políticas Estatais, de extrema direita.

A agitação social é resultado direto dos últimos meses de turbulência econômica e alta sistemática dos preços. Scholz mal havia assumido quando a Rússia invadiu a Ucrânia e, inicialmente, foi elogiado por sua reação: deslanchou uma audaciosa reforma da defesa alemã, minimizada desde a II Guerra, prometeu livrar a Alemanha da dependência do gás russo (que supria 60% de suas necessidades, de longe o maior cliente na Europa) e empenhou apoio total a Kiev, com o aceno de envio de armas e equipamento militar. Pois nada de muito significativo aconteceu.

O rearmamento alemão está em ponto morto, a ajuda militar aos ucranianos pouco avançou e, antes que novos fornecedores fossem contratados, a Rússia promove intermitentes cortes no fluxo de seus gasodutos, fazendo os preços disparar e antecipando um inverno de escassez. Com a atividade econômica em queda, o Bundesbank, o banco central alemão, prevê recessão até o fim do ano. A inflação atingiu 8,5% em julho, devendo passar dos dois dígitos em breve. A alta anual do preço da energia elétrica passou de 600%, colocando pressão tanto sobre consumidores quanto empresas — há risco de que a falta de gás leve a fechamentos e dispensa de trabalhadores. Como se não bastasse, a forte onda de calor na Europa secou os rios, prejudicando transportes e comércio.

A expectativa é que o impacto dos problemas atuais siga forte até 2025, quando se espera que a Alemanha consiga dispensar totalmente o gás que vem da Rússia. “Os danos à economia têm sido imensos e os salários não acompanham a inflação”, aponta Marcel Fratzscher, do Instituto Alemão para Pesquisa Econômica, que assessora o governo. Scholz lançou um apelo aos outros membros da União Europeia para que economizem energia e transfiram o excedente para a Alemanha, mas não teve boa recepção — vários guardam ressentimento das receitas amargas impostas por Merkel em tempos de crise.

A potencial fogueira sob esse caldeirão de problemas vem sendo atiçada cada vez mais abertamente pelo partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que recupera popularidade depois do recuo nas eleições passadas, e pelo punhado de grupos radicais de esquerda e de direita que tentam formar uma “grande aliança” contra o sistema — uma tentativa de mobilização mais ampla e mais agressiva do que as manifestações que, há dois anos, chegaram perto de invadir a sede do Parlamento, em Berlim. “A confluência de fatores de estresse deixa a população insegura e ela se torna presa mais fácil para os extremistas”, ressalta Stephan Kramer, chefe de um braço regional dos serviços de inteligência. Motor da Europa, a Alemanha vê suas engrenagens se emperrar, sem lubrificação rápida à vista.

Publicado em VEJA de 7 de setembro de 2022, edição nº 2805