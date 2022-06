Arquibancada de tourada desaba na Colômbia e deixa quatro mortos

Uma arquibancada cheia de espectadores desmoronou durante uma tourada no estado de Tolima, na Colômbia. O acidente ocorreu neste no domingo 26 e deixou pelo menos quatro mortos e centenas de pessoas feridas.

O prefeito da cidade de Espinal, Juan Carlos Tamayo, confirmou o acidente e pediu aos cidadãos que evacuassem a área. “Lamentamos profundamente o que aconteceu em nossa arena de touradas”, afirmou Tamayo em uma publicação no Facebook, informando que as autoridades estavam trabalhando para que todos os feridos fossem levados a hospitais.

O governador de Tolima, Ricardo Orozco, disse em uma rádio local que estava mobilizando todos os hospitais e ambulâncias possíveis e informou que 30 pessoas estavam gravemente feridas.

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra o momento do colapso da arquibancada, enquanto pessoas fogem da área.

FLASH: A stadium collapsed today in Tolima, Colombia during a bullfight, killing at least four. This confirms my School Boys Theory of History: It's just one damn thing after another. pic.twitter.com/QXw1EvRaq1

— Steve Hanke (@steve_hanke) June 26, 2022