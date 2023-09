Argentina relança programa que oferece quase mil reais para turistas

Após uma interrupção devido à alta temporada, a Argentina reintroduziu o programa Tesouros Argentinos, um benefício para turistas estrangeiros que concede até US$ 200 (R$ 982) por pessoa para uso em serviços e experiências. Lançado neste ano, o programa para promoção turística reabriu as inscrições que haviam sido encerradas em julho.

Para participar do programa, os viajantes devem ser maiores de 18 anos, não ter nacionalidade argentina e permanecer no país por pelo menos três noites. Com foco nos visitantes latino-americanos, turistas do Brasil, Chile e Uruguai já usufruíram do Tesouros Argentinos.

A inscrição é feita através de um formulário, no qual o visitante apresenta a passagem e vouchers de hospedagem. Em seguida, o turista vai receber por e-mail os pontos para serem trocados por um vasto leque de experiências. Quanto maior a permanência no país, mais pontos podem ser resgatados.

Os turistas internacionais, uma vez aceitos no programa, recebem gratuitamente um cartão virtual para viajar ao país até o final do ano. Entre as opções disponíveis, a proposta Visit Argentina inclui mais de 1.500 experiências de gastronomia, aventura, cultura e bem-estar.

Os destinos mais procurados pelos turistas internacionais na Argentina são as Cataratas do Iguaçu, localizadas em Misiones e reconhecidas como uma das Sete Maravilhas do Mundo. Além disso, a província de Mendoza é especialmente procurada devido as suas montanhas e vinhedos e a cidade de Bariloche faz sucesso com o público que busca o turismo de neve.

